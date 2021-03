Haaland benoemd tot minister Binnenlandse Zaken VS

De inheemse stem speelde een grote rol in Bidens verkiezingsoverwinning in de zuidwestelijke staat Arizona. De historische benoeming is ook van grote symbolische waarde omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken grotendeels gaat over de betrekkingen met de indianenvolkeren, en het beheer van federaal land en nationale parken.

Het was niet de eerste keer dat Haaland geschiedenis schreef. In 2018 werd ze in het Congres gekozen als een van de eerste twee vrouwelijke parlementsleden van inheemse afkomst.