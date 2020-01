Horloge omgekomen quadrijder is weer terecht, familie blij met vondst

Volgens de vinder lag het sieraad langs de Hijinkhoekweg in het buurtschap Woold. Hier was de quad toen tegen een boom gebotst. De 30-jarige bestuurder overleed ter plaatse en de Breitling die hij op dat moment droeg, bleek spoorloos verdwenen. Familie en vrienden startten een zoekactie, onder meer door gebruik te maken van metaaldetectoren. Maar niets hielp en zijn neef Allie van den Berg plaatste daarop een oproep op Facebook.

Zondagochtend meldde een Wooldenaar zich, die het prijzige kleinood klaarblijkelijk gevonden had. Van den Berg is blij met deze positieve uitkomst. „Hij heeft contact opgenomen en het horloge is weer terecht. Zo zie je maar dat er ook nog goede mensen zijn.”

Een in Winterswijk woonachtige broer van de dode quadbestuurder heeft het uurwerk met veel sentimentele waarde inmiddels in z’n bezit. Die blijkt trouwens iets anders van kleur dan de nabestaanden vermoedden. Ook is de polsband kapot. Van den Berg: „Maar het serienummer en de referentie komen overeen. Iedereen, namens de hele familie, heel erg bedankt voor het medeleven en de hulp bij het zoeken.”