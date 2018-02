’Man met fetisj bidprentjes slaat weer toe’

N. wordt verdacht van bedreiging, mishandeling en stalking, zo schrijft 1Limburg. In 2005 kreeg hij al tbs opgelegd omdat hij nabestaanden bedreigde, met één doel: ze een bidprentje aftroggelen. Toen hij zes jaar later vrijkwam, verviel de Maastrichtenaar al snel in zijn oude gedrag: mensen aanspreken op het kerkhof, en ze bij weigering stalken of bedreigen. Eén slachtoffer vond poep op de voordeur.

In 2015 kreeg N. twintig maanden gevangenisstraf, maar eenmaal op vrije voeten, verviel N. opnieuw in hetzelfde gedrag. „Er is een tiental aangiftes gedaan in deze zaak”, laat een woordvoerder van de politie weten.

Dit keer heeft N. een nieuwe truc: hij stelt zich voor als vrijwilliger van de parochies Sint Anna en Sint Pieter en zorgcentrum La Valence. Zo kon hij zichzelf bij mensen binnenwerken. Eenmaal binnen vroeg hij om een bidprentje, zo schrijft de Limburgse nieuwssite.

De advocaat van N. laat weten het vreemd te vinden dat sommige aangiftes een jaar oud zijn. „Waarom is hij niet eerder gehoord?”