Drie partijleden FVD eisen hervormingen

NRC Handelsblad heeft de brief van Arthur Legger, Freek-Jan Berkhout en Gert Reedijk gepubliceerd. Het drietal schrijft er alles aan te hebben gedaan het ongenoegen intern te houden, maar dat het recente royement van Robert de Haze Winkelman en diens vrouw Betty-Jo Wevers hun ertoe heeft aangezet naar buiten te treden.

De twee werden uit de partij gezet omdat zij volgens een FVD-verklaring de macht wilden overnemen.

’Rancuneus gestook’

In een reactie op de kritiek spreekt FVD van ongefundeerd gestook. De partij benadrukt meer dan 23.000 leden te hebben, waarvan drie naar buiten hebben gebracht ontevreden te zijn over de lijn die het bestuur heeft gekozen bij de verdere uitbouw van de partij. „Dit gebeurde in navolging van ongefundeerde verhalen van De Haze Winkelman”, luidt het verder.

FVD benadrukt dat De Haze Winkelman al maanden niet meer bij de partij is betrokken en volstrekt niet op de hoogte van de ontwikkelingen. „Door zijn rancuneuze gestook heeft hij de partij ernstige schade berokkend.”

’Otten spilfiguur’

De partij zegt verder dat mede-oprichter Henk Otten „van onschatbare waarde” is voor de partij en dat zijn positie „op geen enkele wijze” ter discussie staat. Hetzelfde geldt voor mede-oprichter Rob Rooken. Het partijbestuur zal in de huidige samenstelling leiding blijven geven aan Forum voor Democratie.