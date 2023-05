Santiago Peña winnaar presidentsverkiezingen Paraguay

Op een onderbreking van vijf jaar na is de Partido Colorado sinds 1948 onderbroken aan de macht geweest. Tussen 2008 en 2013 namen de christendemocraten en de centrum-democratische liberalen (tijdelijk) het stokje over. Daarna was het weer ’business as usual’ toen in 2015 Horacio Cartes van Colorado de verkiezingen won.

Corruptie

De conservatieve econoom Santiago Peña (44) die op 15 augustus zijn laag gewaardeerde partijgenoot Mario Abdo opvolgt was drie jaar minister van financiën onder president en multimiljonair Horacio Cartes (2013-2108). Als bewaarder van de schatkist bestreed hij succesvol de corruptie. De door hem verslagen Alegre die, ook beloofde de corruptie aan te pakken, is daarentegen als minister voor Publieke Werken in 2011 uit zijn functie ontheven na te zijn beschuldigd van ’onregelmatigheden’.

Critici noemen Peña een marionet van oud-president Horacio Cartes. Aan Peña’s voormalige politieke baas heeft de VS in januari financiële sancties opgelegd wegens „democratie ondermijnende corruptie” en „grensoverschrijdende criminaliteit.” Cartes, een van de rijkste mannen van Paraguay, mag geen zaken meer doen met Amerikaanse bedrijven en banken.

Tegenstander Efraín Alegre noemde Cartes tijdens zijn campagne de „Paraguayaanse Pablo Escobar”, en Peña zijn „privé-secretaris.” Tijdens zijn overwinningstoespraak omhelsde Peña de naast hem staande Cartes en bedankt hij hem voor diens bijdrage aan zijn overwinning. Het is de vraag of dit gevolgen heeft voor de relatie tussen Paraguay en de VS.

Zonder financiële onderbouwing heeft Peña beloofd dat hij veel banen gaat creëren en kinderopvang gratis maakt. Hij wil blauw op straat en investeren in gezondheid en onderwijs. Paraguay is een van de armste landen van Zuid-Amerika. Een kwart van de bevolking leeft in armoede, het onderwijs is slecht en in ziekenhuizen ontbreken de meest basale medicamenten. Ook belooft Peña de brandstof- en energieprijzen te verlagen.

Taiwan

De verkiezingsuitslag van Peña lijkt goed nieuws voor Taiwan. Peña’s tegenstrever had aangekondigd de politieke banden met het eiland voor de kust van China te zullen heroverwegen. Met Guatemala en Belize is Paraguay een van de drie in Latijns-Amerika, en een van de dertien op de wereld, die Taiwan nog politiek steunen.