Hotel zakt in, 2 doden bij aardbeving

Verschillende huizen zijn beschadigd, ingestort of verzakt. Op een video is te zien hoe het Marshall Hotel in Hualien is weggezakt. Er zouden slachtoffers onder het puin liggen, zo is de verwachting, maar dat is nog niet bevestigd.

Twee bruggen in de stad zijn als gevolg van de aangerichte schade afgesloten. Veel wegen zijn door scheuren onbegaanbaar en talrijke huishoudens zitten zonder stroom. Premier William Lai heeft twee doden en 114 gewonden bevestigd.

Taiwan

De aarde beefde rond 23.50 uur lokale tijd. Het epicentrum van de aardbeving lag bijna 20 kilometer ten noordoosten van de stad op een diepte van 10 kilometer. De beving volgt op tientallen minder krachtige aardschokken in de regio in de voorafgaande 48 uur. Ook in andere plaatsen zou er schade zijn. Of er daadwerkelijk gewonden zijn gevallen en hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend.