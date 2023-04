Kort geding tegen massadonor Jonathan begonnen, volg het hier

Volg de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman.

De stichting beticht de donor ervan dat hij zijn zaad tegen de regels in via zeker dertien klinieken in binnen- en buitenland heeft verspreid en het ook nog eens via ontmoetingsplatforms en sociale media aan andere wensouders aanbiedt. „Volgens richtlijnen bij klinieken mag een donor maximaal doneren voor 25 kinderen of voor 12 gezinnen om inteelt, incest en psychische problemen voor donorkinderen te voorkomen”, lichtte de organisatie toe.

Jonathan erkent het aantal, zei hij voor aanvang tegen het ANP, en vindt ook dat hij tegen wensmoeders open kaart had moeten spelen hierover. Hij denkt echter wel dat de risico’s op incest erg klein zijn, doordat zijn kinderen kunnen weten wie hun vader is. Toen er nog anoniem werd gedoneerd, waren de kansen groter, zegt hij.

Hij is donor omdat hij een „natuurmens” is en omdat hij het gezinsleven belangrijk vindt. Hij zegt ook veel dankbare wensouders te kennen en met hen contact te onderhouden. Hij was volgens eigen zeggen ook bij bevallingen en ook bij de uitvaart van een van zijn kinderen.

Zijn handelswijze is volgens de advocaat van de organisatie, Mark de Hek, gevaarlijk voor het mentale welzijn en de gezondheid van donorkinderen. „Door zijn voortplantingsdrang de voorkeur te geven, handelt de donor onrechtmatig. Daarnaast schendt hij de overeenkomsten met de klinieken en met de wensouders, want zij vertrouwden op zijn toezegging dat hij maximaal 25 kinderen zou verwekken.”