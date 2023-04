Premium Het beste van De Telegraaf

Megadonor Jonathan: verbod komt neer op ’juridische castratie’

Door Saskia Belleman

Advocaat Richard van der Zwam met cliënt Jonathan Meijer. Ⓒ Petra Urban

DEN HAAG - Hij groeide zelf op in een groot gezin. „Het grootste geluk van de wereld” noemt Jonathan Meijer (41) dat. Dat geluk gunt hij ook al zijn bijna 600 donorkinderen, zei zelfbenoemd massadonor Meijer gisteren in de rechtbank van Den Haag. Voor de ouders van zijn donorkinderen is het juist een horrorscenario. De Stichting Donorkind eiste namens hen donderdag in Den Haag in kort geding een internationaal verbod voor Meijer om nog meer zaad te doneren.