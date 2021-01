Vrouw steekt man neer om seksfoto’s, maar ze blijkt zelf op de kiekjes te staan

De vrouw, van wie alleen bekendgemaakt is dat ze Leonora heet, is vorige week gearresteerd, zo meldt de Daily Mail. Haar man, Juan, bleek meerdere keren in zijn armen en benen te zijn gestoken.

Nadat Leonora de foto’s had gevonden, stak ze meteen in op haar man. Volgens de politie lukte het Juan uiteindelijk om het mes uit haar handen te trekken en te vragen over welke foto’s ze het toch had. Toen hij begreep om welke foto’s het ging, kon hij haar uitleggen dat het kiekjes van hen samen waren van jaren geleden. Juan had de foto’s onlangs gevonden in een e-mail en op zijn telefoon opgeslagen.

Leonora herkende zichzelf niet meer, omdat de vrouw op de foto’s behoorlijk jonger was, slanker en make-up droeg, zo is te lezen in het politiedossier.

Juan is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar zal naar verwachting volledig herstellen. Leonora zit nog vast.