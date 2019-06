Dode vrouw (59) in Drentse woning, 56-jarige man opgepakt

Een 56-jarige man uit de gemeente Tynaarlo in Drenthe is aangehouden, meldt de politie dinsdagmorgen. „Beiden zijn bekenden van elkaar. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is nog in volle gang.”

Onderzoek bij het huis van de vrouw die maandagavond overleden werd aangetroffen. Ⓒ De Telegraaf

De politie sluit een misdrijf niet uit en heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw.

De Groeve ligt in de buurt van Zuidlaren.