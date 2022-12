Premium Het beste van De Telegraaf

Afscheid van vermoorde Gianna (14): ’Als je hierover moet praten, staat het verstand stil’

Door Stefan Gillissen en Bas Dingemanse Kopieer naar clipboard

Een erehaag voor de rouwstoet. Ⓒ Bas Quaedvlieg

In het Schutterspark van Brunssum is donderdag afscheid genomen van Gianna. De 14-jarige werd de dinsdag voor Kerstmis vermoord. Een misdrijf dat niemand in de Parelstad voor mogelijk had gehouden.