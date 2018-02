Iran stuurt ’spion VS’ (81) cel in ondanks artsenadvies

Het besluit Namazi opnieuw achter de tralies te zetten, tegen het advies van de medisch inspecteur van de regering in, is volgens zijn advocaat Jared Genser „te vergelijken met een doodvonnis.” Namazi is vorig jaar vier keer in een ziekenhuis opgenomen. Hij onderging onder meer een hartoperatie.

VN-secretaris-generaal António Guterres heeft bij de Iraanse president Hassan Rohani aangedrongen op vrijlating van Baquer Namazi. Ook diens zoon Siamak, een zakenman met een dubbel paspoort, zit vast in Iran.