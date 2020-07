Vier gewonden door incidenten in Geldrop

Van het eerste incident kwam om middernacht melding binnen bij de politie: een een vader en een zoon waren uit het niets geslagen en geschopt op een verjaardagsfeest. Een van de slachtoffers kreeg een tafel op zijn hoofd gegooid.

Het tweede incident vond rond 02.05 uur plaats. Ook op de Geldropseweg werden twee mannen uit het niets geslagen en geschopt. Een man werd buiten bewustzijn geslagen, de andere man werd in zijn gezicht geschopt.

Door speurwerk kwam de politie erachter dat beide geweldplegingen hoogstwaarschijnlijk werden gepleegd door dezelfde twee personen. Van beide personen is de identiteit bekend, zo meldt de politie op Facebook.

Aanhouding

Een van de twee verdachten is in de woning van zijn vriendin in Geldrop aangehouden. Het gaat om een man uit Geldrop. Wij zijn daar met meerdere eenheden ter plaatse gegaan omdat ons bekend is dat de verdachte een vechtsport beoefend of beoefend heeft.

De tweede verdachte kon niet meteen worden aangehouden. De teamrecherche Dommelstroom zal verder onderzoek doen in deze zaak.