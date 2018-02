’Golfbabe’: ben hier niet dankzij decolleté

Spiranac is buitengewoon populair op Instagram (1,2 miljoen volgers), waar ze vaak uitdagende foto’s op plaatst. Daarom zien sommigen haar als „model met toevallig een golfclub in de hand.”

Pijnlijk, zegt Spiranac. „Dat mensen zeggen dat ik succes heb omdat ik m’n decolleté toon, is oneerlijk. Dat is het onrecht wat vrouwen dagelijks tegenkomen in golf. Als ik een man was met dezelfde social media-aanhang, had niemand dat gezegd”, klaagt Spiranac.

Dubai: juist omarmen

Critici zien de Amerikaanse als een publiciteitsstunt. Omdat Spiranac niet tot de wereldtoppers behoort, speelt ze zelden op grote toernooien in haar thuisland. Aan de andere kant van de wereld, in Dubai, wordt ze wel gewaardeerd.

„De sport moet zich openstellen voor slimme social mediatypes die nieuw talent aantrekken”, zei een medewerker van de organisatie van de Dubai Desert Classic tegen The Guardian.

Doodsbedreigingen

Spiranac brak in 2016 eens in tranen uit tijdens een persconferentie. De haatreacties waren zwaar. „Ik kreeg doodsbedreigingen, mensen hadden geen respect voor persoonlijke privacy, ik werd geblackmailed”, zegt ze. Maar veranderen? Dat nooit. „Ik had altijd al een andere kledingstijl gehad. Ik hou van golf, maar ik denk dat we een stuk progressiever kunnen zijn.”