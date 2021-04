Corona bedreigt Olympische Spelen opnieuw

Premium Verhalen achter het nieuws

Nicki (44) uit Japan: ’Door corona stak racisme tegen buitenlanders de kop op’

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Nicki Yoshihara (44). Ze woont in Tokio met haar Japanse man en dochter en organiseert tours door Japan. „Ik heb begrepen dat er hier een heel sterk anti-vaccin sentiment bestaat,...