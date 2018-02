Raket met Tesla ruimte in geschoten

De raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is de sterkste draagraket in een halve eeuw. Toch moet de aandacht worden gedeeld: in de raket zit namelijk een rode Tesla, die richting Mars wordt gebracht.

Het is vooral een publiciteitsstunt. Onderweg klinkt onder meer het lied Space Oddity van David Bowie uit de speakers van de auto, hoewel daarvan weinig te horen zal zijn in de ruimte. Achter het stuur zit een pop, Starman.

Ⓒ REUTERS

Uiteindelijk moet de rode Tesla Roaster alleen verder in de ruimte. De auto zal rond de zon draaien, tussen de aarde en Mars. Op het verste punt zal hij 400 miljoen kilometer van de aarde verwijderd zijn. In de ruimte wordt de Tesla Roadster de snelste auto ooit, met een snelheid van ongeveer 42.000 kilometer per uur.

De nieuwe raket moet helpen om mensen weer verder in de ruimte te brengen, in de toekomst mogelijk zelfs naar Mars - het ultieme doel van SpaceX- en Tesla-oprichter Elon Musk.

Om los te komen van de grond had de raket 27 motoren, die evenveel kracht hebben als achttien Boeings 747. Toen de taak van de zogeheten boosters erop zat, keerden ze terug naar de aarde. Twee van de drie landden goed op aarde om hergebruikt te worden, het lot van de derde is onbekend.