Huilende knuppelverdachte had ruzie om kinderen Monique

Het Openbaar Ministerie eiste gisteren in de rechtbank van Breda een gevangenisstraf van vijftien jaar wegens moord tegen Rien de R., die nauwelijks in staat was om vragen te beantwoorden. ,,Het maakt niet uit wat ik zeg. Het is te laat. Het is niet goed te praten. Geef me maar straf”, zei hij snikkend.

Rien de R. en Monique Groenewold woonden net een half jaar samen. Ze leerden elkaar kennen via een datingsite. Het klikte meteen tussen de stratenmaker en de blonde Sliedrechtse. Wat er mis ging op 19 mei blijft een raadsel. Er was een ruzie in het huis aan de Fazantendonk in Sint Willebrord waar het paar bezig was in te trekken. De buren hoorden geschreeuw, het geluid van vallende meubels. Daarna werd het stil. Totdat de politie arriveerde.

Briefje

Monique lag op de grond naast de tafel. Haar hoofd was ingeslagen met een honkbalknuppel die een stukje verderop lag. Rien de R. had een briefje geschreven na zijn daad: ,,Monique, ik hou zoveel van jou. Niet normaal. Maar er knapte iets in mij. Iets uit het verleden.”

Ze hadden ,,een heftige ruzie” gehad, verklaarde Rien de R. Kennelijk vond Monique dat Rien de R. haar kinderen uit een eerdere relatie discrimineerde. Ze wilde hem het huis uitzetten, hij moest zijn spullen gaan pakken. Rien de R. liep boos naar buiten en haalde een honkbalknuppel uit zijn bus. Hij sloeg er eerst mee op de tafel, en daarna sloeg hij zijn vriendin van haar stoel. ,,Ik wilde een statement maken”, zei hij tegen de rechtbank.

Volgens de officier van justitie was er sprake van moord. Rien de R. had tijd en gelegenheid om zich te beraden op zijn daad, maar sloeg haar toch gericht op het hoofd. De OvJ: ,,Hij is als een razende tekeer gegaan.”

’Normaal loopt hij weg’

Volgens gedragsdeskundigen was tot die dag bij Rien de R. sprake van een patroon van weglopen tijdens ruzies. Om die reden noemt advocaat Arthur van der Biezen de daad van Rien de R. zo ,,exceptioneel en bizar”, dat dat nader onderzoek rechtvaardigt naar een mogelijk trauma uit zijn jeugd.

Rien de R. heeft sinds zijn achttiende geen enkel contact meer met zijn ouders en andere familieleden, maar kan of wil daar tot op de dag van vandaag niet over praten. De psychiater die hem onderzocht rept over ,,een pijnlijk woekerend verleden”. De rechtbank neemt op 19 februari een beslissing of de zaak wordt aangehouden. Gebeurt dat niet, dan wordt er op 1 maart uitspraak gedaan.