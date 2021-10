Herfstvakantie begint warm met 20 graden: ’Pak je kans’

„Het wordt een herfstvakantie zoals je die zou verwachten”, zegt meteoroloog Yannick Damen van Weeronline. „Eentje met herfstweer.” Al begint komend weekend nog opvallend rustig. „Het is dan met zo’n 14 graden normaal voor de tijd van het jaar, maar het blijft op de meeste plaatsen droog, afgezien van het noorden en de westkust. Dat is prima weer om een boswandeling te maken tussen de vallende bladeren of lekker te hardlopen. Je moet je in de ochtend wel iets warmer aankleden, met landinwaarts slechts 3 tot 5 graden, maar overdag is het zeker niet wereldschokkend koud.”

Na het weekend wordt het echter wisselvalliger, weet Damen. „Dinsdag en vooral woensdag is het opeens een stuk warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal wel 20 graden worden. Dat is denk ik echt de laatste keer dat we dit jaar nog zulke temperaturen halen, dus pak je kans! Hierna worden de dagen alleen maar korter en warmt het overdag minder op.”

De warme piek halverwege volgende week komt ook doordat het die dagen flink waait, stelt de meteoroloog. „Daardoor wordt er warme lucht vanuit de Canarische Eilanden naar ons toe geblazen. Maar tegelijkertijd is er ook een kans op buien, naar verwachting valt er een paar millimeter op dinsdag en op woensdag tussen de 6 en 10 millimeter. Je zult dan dus wel tussen de buien moeten doorplannen om lekker naar buiten te gaan.”

Uitwaaiweer

In het tweede deel van de week wordt het bovendien beduidend frisser, met temperaturen tussen de 10 en 15 graden en met veel wind. Damen: „Dan wordt het echt herfst, met ook flink wat buien. Ook in de week daarna lijken we op dat wisselvallige herfstweer af te stevenen. Als je goed plant, kun je lekker aan het strand uitwaaien. Het is wel meer uitwaaiweer dan echt strandweer. En de tijd van barbecueën is helaas ook voorbij, afgezien misschien van de diehards.”

Daarmee lijkt deze herfst wel wat op die van vorig jaar, signaleert Damen. „Dit jaar hebben we ook een opvallend warme septembermaand gehad, waarmee we in de top 10 ooit staan. Alleen was het wat minder extreem dan vorig jaar, toen het half september echt nog 35 graden werd. Vorig jaar was oktober een natte maand en dat is het nu ook. Het kan zeker geen kwaad om je paraplu mee te nemen!”