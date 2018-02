Trump aan zet in ’Memo-gate’

Intussen wikken en wegen de juristen van Trump of er moet worden ingegaan op het verzoek van de speciale aanklager in het Rusland-onderzoek, Robert Mueller, om de president te verhoren. Trumps advocaten zouden geen voorstander zijn. Er is volgens bronnen van The New York Times angst dat Trump te lang zal uitweiden en zich daarmee zal tegenspreken.

De juristen zijn met het team van Mueller in gesprek over welke vragen er aan de president gesteld zullen worden en of een gedeelte schriftelijk beantwoord kan worden. Trump had eerder aangegeven graag met Mueller te spreken om ’alle misverstanden in deze heksenjacht’ te ontkrachten.

Mocht Trump niet meewerken, dan kan Mueller hem proberen te dagvaarden. Volgens Trump geeft het memo van het Republikeinse Congreslid Devin Nunes aan dat in het onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen en de banden tussen Team Trump en Moskou mensen werken die op de hand zijn van Hillary Clinton.

Nunes stelt dat het de Democraten zelf zijn die Russische bronnen gebruikten, zodat het dossier door de Britse oud geheim agent Christopher Steele kon worden opgesteld waarin Trump zonder bewijs werd beticht van plasseks in Moskou en Trump-medewerker Carter Page werd weggezet als spion voor het Kremlin.

Het Steele-dossier, dat werd betaald door de Democraten, zou door de FBI gebruikt zijn voor een rechtbankaanvraag om Page te mogen volgen, is te lezen in het memo van Nunes die hij opstelde na bevindingen van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden waar hij voorzitter van is. Nunes wil dat Clinton alsnog wordt onderzocht en zegt dat er meer memo’s met explosieve onthullingen op komst zijn.

Wat in het memo van de Democraten staat, is nu nog geheim. Het ligt op het bureau van Trump die binnen vijf dagen moet beslissen of het ook openbaar gemaakt mag worden. Het Witte Huis zegt dezelfde (veiligheids)overwegingen te maken als bij het Republikeinse memo.

De Democraten zullen in hun memo waarschijnlijk tegenwerpen dat zakenman Page met zijn Russische connecties al langer op de radar stond van de FBI. Ook geven ze aan dat het surveillanceverzoek voor Page meerdere keren is verlengd door de rechtbank, en dat kan alleen als er tijdens het aftappen nieuwe informatie is opgedoken.