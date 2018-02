’Paus was op de hoogte van kindermisbruik’

Een brief uit 2015, in handen van het Amerikaanse persbureau Associated Press, brengt paus Franciscus ernstig in verlegenheid. Hij weerspreekt namelijk alles wat de kerkvader onlangs heeft beweerd over misbruik door katholieke geestelijken.

De paus had vorige maand tijdens een reis naar Latijns-Amerika de Chileense bisschop Barros verdedigd tegen aantijgingen dat hij pedofilieschandalen van geestelijken in de doofpot had gestopt. De paus noemde het laster en zei dat er geen bewijzen tegen bisschop Barros waren. Ook zei hij dat zich nooit slachtoffers bij hem hadden gemeld.

Het tegendeel blijkt waar. In 2015 heeft de paus via kardinaal Sean O’Malley, adviseur van de paus over aanpak van kindermisbruik, een gedetailleerde brief over kindermisbruik gekregen. Slachtoffer Juan Carlos Cruz ging in de brief uitgebreid in op misbruik door de Chileense priester Fernando Karadima.

De Chileense bisschop Juan Barros was van het misbruik op de hoogte, maar weigerde er ook maar iets tegen te doen, zo staat in de brief vermeld. Nu is het natuurlijk mogelijk dat kardinaal Sean O’Malley zich niet aan zijn woord heeft gehouden en de brief nooit heeft overhandigd. De Amerikaanse kardinaal houdt vol dat hij dat wel heeft gedaan. Als hij echter liegt, wordt weer eens duidelijk dat de paus onvolledige en gebrekkige informatie krijgt, zoals de Italiaanse journalist Massimo Franco onlangs stelde.

Ook is het mogelijk dat de paus de brief wel degelijk had gekregen, maar de medeplichtigheid van bisschop Juan Barros liever in de doofpot stopt. In dat geval zou de paus dus hebben gelogen, wat nog veel kwalijker is.

De paus maakte vorige week bekend dat hij aartsbisschop Charles Scicluna, de belangrijkste expert van het Vaticaan op het gebied van seksueel misbruik, naar Chili afvaardigt om een onderzoek in te stellen.