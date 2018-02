Assange vangt bot bij rechter

Volgens de advocaten van Assange was het arrestatiebevel onnodig geworden. Het was uitgevaardigd in verband met een Zweedse verkrachtingsaanklacht, maar justitie in het Scandinavische land heeft de stekker uit deze zaak getrokken.

Het Magistrates Court ging echter niet in deze lezing mee. Gedurende de rechtszaak over Assanges uitlevering aan Zweden in 2012 was hij op borgtocht vrijgelaten. Hij gebruikte deze vrijheid om naar de ambassade van Ecuador in Londen te vluchten, waar hij zich sindsdien schuilhoudt. Omdat hij zich aan zijn borgtocht heeft onttrokken, heeft het arrestatiebevel nog steeds nut, aldus de rechter. Iemand die de benen neemt tijdens zijn borgtocht, kan in Groot-Brittannië een straf van maximaal een jaar cel krijgen.

Als gevolg van de uitspraak zal Assange zijn verblijf in de Ecuadoraanse ambassade vermoedelijk verlengen. Alhoewel de VS niet om zijn uitlevering heeft gevraagd, is de kans groot dat de Amerikanen dit alsnog doen, zodra hij de ambassade verlaat. De Amerikaanse minister van Justitie Sessions heeft aangegeven Assange te willen vervolgens wegens het lekken van Amerikaanse staatsgeheimen.

Assange vindt zelf overigens dat hij is opgesloten in de ambassade.