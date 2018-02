CIA helpt Abbas bij bespioneren eigen volk

Dat staat in een document van een voormalige Palestijnse inlichtingenofficier, op basis waarvan het hoofd van de orde van advocaten en een ex-inlichtingenbaas een aanklacht hebben ingediend tegen de Palestijnse Autoriteit.

De onthulling komt op een gevoelig moment voor Abbas, op wie de kritiek over zijn autoritaire optreden toeneemt. Daarnaast blijkt hij achter de schermen nauw samen te werken met de Verenigde Staten, een land dat hij in het openbaar hekelt vanwege de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dat zal slecht vallen bij de bevolking, die woedend is op Amerika.

De 82-jarige Abbas is sowieso weinig populair onder de Palestijnen: meer dan twee derde wil dat hij zijn biezen pakt. Maar zowel Amerika als Israël is van hem gecharmeerd, met name omdat hij gewelddadig verzet uitsluit.

Abbas werd in 2005 voor een termijn van vier jaar gekozen, maar is nog altijd aan de macht. Het parlement is al meer dan tien jaar niet bijeengekomen en de vrije pers wordt gemuilkorfd. Zo is er sinds kort een nieuwe, omstreden cyberwet van kracht, waarmee de Palestijnse Autoriteit feitelijk het internet controleert en censureert.

Het onlangs opgedoken document, 37 pagina’s lang, is opgesteld door een oud-inlichtingenofficier die niet langer het ’vuile werk’ zegt te willen doen. Er zouden niet alleen militanten van Hamas en andere organisaties op de voet worden gevolgd, maar ook advocaten, rechters en politieke rivalen. Die informatie wordt met de CIA gedeeld.

Abbas, die kampt met gezondheidsproblemen, schakelt al zijn rivalen uit, zonder dat hij zijn eigen opvolging heeft geregeld. Officieel zou de parlementsvoorzitter zijn plaats moeten innemen, maar dat is een lid van Hamas. Velen vrezen een bloedige machtsstrijd onder de Palestijnen na een eventueel overlijden van de president.