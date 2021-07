Amper vorderingen in formatie ondanks hoop op ’document vóór de zomer’

Informateur Hamer sprak eerder de hoop uit dat VVD en D66, na de eerdere strubbelingen in de formatie, ’binnen enkele weken’ tot een soort proeve van een regeerakkoord zouden kunnen komen, liefst nog voor de vakantie. Dat is niet gelukt, melden bronnen. De aankomende weken wordt er nog wel verder aan gewerkt, maar de formatie staat nu op een laag pitje.

Het ’document op hoofdlijnen’ moet medio augustus wel klaar zijn. Het wordt volgens de betrokkenen dan niet openbaar gemaakt. Het stuk gaat qua inhoud ’iets verder’ dan wat informateur Hamer eerder heeft opgeleverd, maar blijft een ruw, tamelijk oppervlakkig document. Het moet andere partijen verleiden om zich toch nog aan te sluiten bij VVD en D66 voor het vormen van een kabinet.

Impasse

Want tot dusverre kwamen potentiële regeringspartijen er niet uit. VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen in zee, een optie die de voorkeur heeft van D66. PvdA en GL willen elkaars hand niet loslaten en CU wil pas kabinetsdeelname overwegen als andere opties eerst zijn verkend. Aan die verhoudingen, vertellen bronnen, is in de tussentijd eigenlijk niks veranderd.

Waar wel wat schot in zit is de sfeer tijdens de formatiebesprekingen. Volgens Hamer moest er na al het chagrijn over verkennersgate, de ’functie elders voor Omtzigt’ en de toegslagenaffaire ’meer vrolijkheid’ terugkeren in de formatie. Tijdens de gesprekken tussen VVD en D66 zou dat ook daadwerkelijk te bespeuren zijn.

Meer dan een derde (35 procent) van de kiezers verwacht volgens I&O-zetelpeiling inmiddels dat de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en CU een doorstart maakt. Dat is een toename ten opzichte van juni, toen 26 procent van de kiezers deze coalitie verwachtte. Minder kiezers verwachten dat er een linkse regering komst van VVD, D66, CDA, GL, PvdA. In juni verwachtte 15 procent dit, dat is geslonken naar tien procent.

Volgens het onderzoeksbureau willen de meeste CU-kiezers wel dat hun partij met VVD, D66 en CDA in zee gaat. Zo’n 67 procent hoopt hierop.