’EU-datum Balkan is onhandig’

De Europese Commissie presenteerde gisteren een strategie voor de westelijke Balkan. Servië en Montenegro onderhandelen al met de EU over toetreding, maar ook Albanië, Kosovo, Macedonië en Bosnië azen op lidmaatschap.

In theorie kan het decennia duren voordat een land aan alle voorwaarden voldoet. Maar EU-buitenlandchef Mogherini en Eurocommissaris Hahn (Uitbreiding) willen gas geven, al bezworen ze dat de landen ook zelf flink hun best zullen moeten doen.

„Ik ben tegen het noemen van data. Met Roemenië en Bulgarije (die toetraden in 2007, red.) hebben we onszelf flink in de vingers gesneden”, aldus VVD-Europarlementariër Hans van Baalen. „In de praktijk wordt een streefdatum een politiek feit.”

Volgens CDA-Europarlementariër Esther de Lange werkt het noemen van een datum ellende in de hand. „Regeringsleiders kunnen op een gegeven moment niet meer terug”, zegt ze.

De vier partijen vinden wel dat de landen op termijn moeten kunnen toetreden, vooral vanwege het geopolitieke belang. Maar eerst zullen alle toetredingshoofdstukken keurig en zonder tijdsdruk moeten worden afgewerkt. „De Balkan moet stabiel blijven en niet te veel onder invloed van het Kremlin raken”, stelt D66-Europarlementariër Marietje Schaake.

PvdA-Europarlementariër Paul Tang benadrukt dat ook koploper Servië nog een lange weg te gaan heeft. „Zo zijn er nog de nodige problemen met de onafhankelijkheid van de rechtsstaat en de persvrijheid. Goede relaties met buurland Kosovo zijn ook een vereiste voor lidmaatschap.”