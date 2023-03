Enorme fastfood bestelling voor Chinese delegatie in Rusland: ’Is het eten van Poetin niet lekker?’

Xi Jinping is maandag aangekomen in de Russische hoofdstad Moskou, voor een staatsbezoek van drie dagen. Volgens het Kremlin praatten Xi en Poetin tijdens het staatsbezoek over het verdiepen van het partnerschap en de „strategische samenwerking” tussen de landen, ook op internationaal niveau. De besprekingen zorgden in het Chinese kamp blijkbaar voor hongerige magen. Op een video uit Moskou is namelijk te zien dat medewerkers van Xi Jinping stapels tassen van de Amerikaanse fastfoodketen Kentucky Fried Chicken voor hun hotel neerzetten. Het is niet bekend of het van de bekende fastfoodketen ook daadwerkelijk door Xi is gegeten, of dat alleen medewerkers van de president van China een kipkluifje hebben gegeten.

Op Twitter worden de beelden veelvuldig gedeeld en van commentaar voorzien. „Was het eten van Poetin niet lekker?”, vraagt iemand op Twitter zich af. „Was Trump stiekem ook aanwezig bij de besprekingen?”, vraagt iemand anders zich af, verwijzend naar de liefde voor fastfood van voormalig president Donald Trump.

Hoewel op de tassen duidelijk het logo van KFC is te zien, is niet precies duidelijk wie het eten gemaakt heeft. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne heeft de eigenaar van KFC, het fastfoodconglomeraat Yum!, de franchise verkocht aan een Russisch bedrijf.

Kunt u de beelden niet zien? Bekijk ze dan hier