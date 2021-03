Gouverneur New York door medewerkster beschuldigd van wangedrag

Cuomo ligt al weken onder vuur en wordt door steeds meer vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Cuomo zou McGrath hebben gevraagd naar haar relatiestatus, rondom haar scheiding, en hij zou bij haar blouse naar binnen hebben gekeken en toen iets hebben gezegd over een ketting die daar hing. Zulke opmerkingen kwamen volgens de medewerkster van het kantoor van de gouverneur regelmatig voor.

De gouverneur zou McGrath ook hebben gevraagd niets in het openbaar te zeggen over de aantijgingen van een voormalige medewerkster van Cuomo met wie McGrath bevriend is. Cuomo zou haar borsten hebben beetgepakt. McGrath zegt dat Cuomo nooit zoiets bij haar heeft gedaan, maar dat al het gestaar en alle opmerkingen wel seksuele intimidatie zijn.

„Het begon mij pas te dagen wat hij deed toen ik al die andere vrouwen naar buiten zag treden over het gedrag van de gouverneur van New York”, aldus McGrath tegen The New York Times.

’Vriendschappelijk gedrag’

De advocaat van Cuomo doet de nieuwe beschuldigingen af als „vriendschappelijk gedrag.” „Hij begroet mannen en vrouwen met zoenen op de wangen of het voorhoofd en hij gebruikt op een vriendschappelijke manier Italiaanse termen zoals ’ciao bella’. Daar bedoelt hij niets mee.”

De laatste weken is regelmatig om het aftreden van Cuomo gevraagd, ook door partijgenoten. Vooralsnog weigert Cuomo zelf op te stappen.