PvdA hakt knoop door over donorwet

„Het is best een worsteling geweest”, zegt PvdA-senator Nooren na afloop van de PvdA-bijeenkomst. „De nieuwe donorwet betekent best wel een fundamentele verandering. We zijn blij dat er een goed debat is gevoerd. De positie van nabestaanden is in ieder geval een stuk duidelijker geworden.”

Hoewel fractievoorzitter Marleen Barth verstek liet gaan vanwege een vakantie op de Malediven heeft de rest van de fractie vanavond de rekening opgemaakt. Volgens Nooren steunen vijf PvdA-senatoren het plan van D66 om het systeem voor donorregistratie drastisch te wijzigen. Drie collega’s zullen om ’principiële redenen’ tegen gaan stemmen. „Het lucht ook wel een beetje op om de knoop door te hakken”, bekent Nooren.

Dinsdag wordt er in de Eerste Kamer hoofdelijk over de kwestie gestemd. Hoe dat uitvalt blijft onzeker, ook al geeft de PvdA nu duidelijkheid. Onbekend is nog steeds hoe VVD, CDA, 50Plus en OSF gaan stemmen. Hun stemmen kunnen doorslaggevend zijn.