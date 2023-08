Joanne reist naar Nigeria om mensenhandel te stoppen: ’Meisjes bang gemaakt met voodoo’

Amsterdam - Apostel Joanne Amoah probeert via de stichting Victims Voices Victorious reeds 3,5 jaar verbetering te brengen in het lot van Afrikaanse seksslaven in anonieme huizen in voornamelijk Amsterdam Zuidoost. Het lukt haar nauwelijks, vanwege de illegaliteit van de slachtoffers, maar ook door de zwijgcultuur. De Afrikaanse gaat nu zelf naar Nigeria om het systeem bloot te leggen. „Daar zullen mensen wél praten.”

Joanne Amoah, apostel in de Afrikaanse gemeente op Tussen Meer, wil stappen ondernemen tegen mensenhandelaren. Ⓒ FOTO RONALD BAKKER