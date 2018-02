Plots veel vrienden na de jackpot

Het overkwam een Amerikaanse vrouw, die het winnende lot kocht in de ’Powerball’: een loterij waarbij de hoofdprijs omgerekend zo’n 454 miljoen euro groot is. Bij het inwisselen van het winnende lot kwam ze er achter: haar naam moest bekend worden gemaakt, anders kon ze fluiten naar haar geld. Ze had ook de naam van een stichting op het lot kunnen zetten, maar daarvoor is het nu te laat: haar eigen naam staat vermeld, en aanpassen kan niet meer. Ze moet zichzelf bekend maken.

Maar dat is de vrouw niet van plan. Haar advocaat verklaarde in Amerikaanse media dat ze een actief lid van de gemeenschap is, en dat ook wil blijven, ondanks haar fortuin. Ook zou ze voor haar veiligheid vrezen, omdat er in het verleden winnaars slachtoffer zijn geworden van geweld, of soms zelfs zijn vermoord. Ze wil ’ver van het ongeluk blijven dat andere loterij-winnaars is overkomen’.

In Nederland is die plicht er niet, legt Eke Wolters van Nederlandse Loterij uit. „Hier zijn alle nieuwe rijken anoniem. Om de prijswinnaars te beschermen, zullen wij nooit hun naam bekendmaken. En dat is vooral omdat je nooit weet hoe de omgeving van een kersverse miljonair erop reageert.” Zo’n dikke prijzenpot als in de VS zullen we hier niet hebben, legt Wolters uit. „Daar is ons land natuurlijk te klein voor. Maar je moet dan nog niet onderschatten wat het met iemand doet die plotseling miljonair is.”

Miljonairsdiner

Om die reden worden prijswinnaars van hoge bedragen ook uitgenodigd op het kantoor van de Nederlandse Loterij. „Ze krijgen extra informatie mee, en we houden contact met de winnaars. We bellen ze een aantal keren terug, en ze mogen zelf ook altijd bellen als ze vragen hebben. Iets dat ze in Amerika niet doen.” Als de nieuwe half-miljardair zich bekend zou maken, zou ze er namelijk ook nog eens alleen voor staan. En omdat het om zo’n uitzonderlijk hoog bedrag gaat, kan ze ook niet met lotgenoten praten. „In Nederland is eens per jaar het miljonairsdiner, van mensen die minstens een miljoen hebben gewonnen. Die kunnen dan hun ervaringen delen.”

De Hagenees Ruud van der Geest weet uit eigen ervaring dat je plots vrienden hebt als je veel geld wint. De gepensioneerde schoolconciërge won begin 2017 zes miljoen euro met de Postcodeloterij, en kreeg berichten van familie die zijn bestaan al jaren waren vergeten. „Ik heb toen aan naaste familie wat dingen gegeven”, vertelt hij. „Maar daarna is het eigenlijk ook weer heel snel normaal geworden.”