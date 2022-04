Premium Het beste van De Telegraaf

Honderden vacatures te vullen op Schiphol: ’Ze hebben elders een baan gevonden’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Schiphol dreigt in de meivakantie het toneel te worden van lange wachtrijen door een flink personeelstekort. Ⓒ foto ANP/HH

Amsterdam - Het aanhoudende personeelsgebrek op Schiphol zal reizigers in de meivakantie flink parten spelen. Er wordt een enorme reispiek verwacht, maar FNV luidt de noodklok. Er is niet genoeg personeel, want er is sprake van honderden vacatures op de nationale luchthaven.