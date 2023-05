Premium Het beste van De Telegraaf

Khamenei tijdens speech op universiteit luidruchtig onderbroken Iraanse geestelijken op straat belaagd en aangevallen door critici

Door onze correspondent Kopieer naar clipboard

De geliquideerde geestelijke Abbasali Soleimani. Ⓒ Foto ANP/HH

TEHERAN - Het religieuze establishment in Iran is in toenemende mate het doelwit van geweld. Zeker drie geestelijken zijn de afgelopen dagen op straat aangevallen. De motieven van de daders zijn niet naar buiten gebracht, maar het is waarschijnlijk onderdeel van de protestbeweging die op gang kwam na de dood, in gevangenschap, van de 22-jarige Mahsa Amini.