Bizarre oproep tot moord op Sinterklaas

In een Facebookbericht riep Grauwe Eeuw-voorman Michael van Z. op Sinterklaas te doden tijdens de intocht in Dokkum. Daarbij zouden kinderen bedekt moeten worden onder stukken hersens en botsplinters, aldus Van Z.. „Zo zijn we voorgoed van dat feest af.”

Het Openbaar Ministerie bevestigt aan De Telegraaf dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar aanleiding van het Facebookbericht. Mary Hallebeek, woordvoerder van het OM, spreekt van „een schokkende zaak.”

