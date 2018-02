Ⓒ Facebook

Oldenzaal - Vader John Temmink van de in elkaar geslagen 20-jarige skileraar Job uit Oldenzaal is er kapot van. „Ze hebben hem ’s nachts in Kirchberg zwaar gewond achtergelaten in de kou. Hij had zomaar dood kunnen vriezen. Ik vind dat de daders dus veroordeeld moeten worden voor poging tot doodslag.”