LIVE | Vertrouwen in corona-aanpak kabinet en RIVM daalt

De steun onder de Nederlandse bevolking voor de corona-aanpak van de overheid slinkt. Er is bovendien steeds meer onenigheid tussen mensen die het beleid te streng vinden en mensen die vinden dat het kabinet méér moet doen. Beide kampen zijn sinds maart verdubbeld in omvang, meldt het AD.

Ruim vier op de tien Nederlanders zegt geen vertrouwen te hebben in het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinet. In maart, toen een representatieve groep Nederlanders exact dezelfde vragen beantwoordde, was dat nog maar 15 procent.

De kritiek op de autoriteiten is tweeledig. Aan de ene kant vindt 43 procent van de ondervraagden dat RIVM en kabinet niet voldoende doen om het coronavirus te bestrijden. In de week van 20 maart, toen Nederland net in een intelligente lockdown was beland, was minder dan 22 procent van de Nederlanders die mening toegedaan.

Dat blijkt uit een representatieve enquête onder 1077 Nederlanders door onderzoeksbureau Markteffect. De rondvraag werd gedaan tussen 12 en 18 augustus, vlak voor de laatste persconferentie van het kabinet.

Binnenland:

Meer dan 500 nieuwe coronagevallen vastgesteld

’Ondemocratische veiligheidsregio’s nemen macht over bij corona-besluiten’

Buitenland:

Aantal besmettingen in laatste etmaal in Duitsland gestegen met 1707

Recordaantal coronabesmettingen Spanje sinds einde lockdown

Beelden poolparty Wuhan gaan de wereld over

Sport:

UEFA: ’Voetballer uitzonderen van quarantainemaatregelen’

Financieel-economisch:

Lufthansa maakt afspraken met pilotenvakbond

In welke regio is de coronapijn het grootst?

Entertainment:

Patty Brard: ’Op Ibiza zat ik ook al in quarantaine’

Bekijk hier het liveblog van woensdag 19 augustus