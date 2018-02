Veel verwacht van tact koning bij bezoek Xi

Het is namelijk opmerkelijk dat er na het staatsbezoek in Nederland in 2014 en in China in 2015 nu opnieuw een ontmoeting is tussen de staatshoofden. De onderlinge banden zijn dan ook zeer goed te noemen. Koning en koningin kunnen prima door een deur met Xi Jinping en zijn vrouw, de in China zeer populaire zangeres Peng Liyuan. Willem-Alexander komt niet alleen voor de gezelligheid. Het aan de orde stellen van de mensenrechtensituatie in het land is verplichte kost. Daar past de koning echter een andere tactiek toe dan de recht-door-zee directheid waar Nederlanders in de wereld om bekend staan.

„Recht op je doel af is de kortste weg, maar niet de slimste”, weet een hoge diplomaat die nauw betrokken is bij het bezoek. Als de president vanmiddag lokale tijd de Chinese president de hand schudt, volgt achter de schermen een delicaat gesprek. Eerst is het zaak om de Chinezen de eerbied te tonen die hun toekomt. Door te reppen van de eeuwenoude beschaving in China, de respectabele cultuur en de 400 jaar oude onderlinge betrekkingen te roemen, staan de oren in Peking open om ook de ongemakkelijke waarheden aan te horen.

Dit bleek een beproefde methode tijdens het staatsbezoek dat de koning in 2015 bracht aan China. Een bewindspersoon die destijds bij de gesprekken was, zag hoe de koning lof en respect moeiteloos verbond met het noemen van mensenrechten. Vervolgens ging hij er niet heel diep op in; dat werd aan de minister van Buitenlandse Zaken overgelaten. Die taak mag vandaag Halbe Zijlstra vervullen. Willem-Alexander vertrekt de volgende dag al, naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.