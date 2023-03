Premium Het beste van De Telegraaf

’Bejaarden’ stelen voor duizenden euro’s bij Mediamarkt met geprepareerde rolstoel

Door Bas van Sluis Kopieer naar clipboard

Assen - Een bende dieven is op een doortrapte wijze bezig in Nederland door dure apparatuur te stelen met een geprepareerde rolstoel. De Mediamarkt in Assen is onlangs voor duizenden euro’s getild door de oudere mannen die deden alsof ze bejaard en hulpbehoevend zijn.