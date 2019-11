Moordzaak Ivana Smit, alle feiten op een rij

Het begon allemaal op een decemberavond 2017 met het afschuwelijke nieuws van haar overlijden. Ivana (18) viel twintig verdiepingen naar beneden:

Wie was Ivana Smit en wat dreef haar?

Al snel bleek dat er veel raadsels waren rond haar dood. Was ze gevallen, zoals het echtpaar Johnson zegt, waar ze was, of geduwd?

De Johnsons hadden iets te verbergen, zo leek het:

Er doken zelfs de laatste bewakingsbeelden waarop Ivana te zien was voor ze het appartement in ging. In wat voor staat was ze toen?

Het verdriet bij de familie Smit is enorm. De broer van Ivana besluit ter herinnering aan zijn zus een tatoo op zijn arm te laten zetten:

De Johnsons hielden de kaken stijf op elkaar, ze willen alleen kwijt dat ze de fatale nacht seks gehad zouden hebben met Ivana:

De rechter in Maleisië komt er niet zo snel uit. Zomer 2018 wordt duidelijk dat de rechtbank meer getuigen wil horen:

Om een goed beeld te krijgen van de fatale nacht, gaat de rechter naar het appartement:

De klap komt hard aan als in maart 2019 de rechter beslist dat de dood van Ivana ’een ongeluk’ was:

De nabestaanden gooien mei dit jaar een tweede ijzer in het vuur. Ze dagen het Amerikaanse echtpaar Johnson in hun thuisland voor de rechter.

De Johnsons slaan meteen juridisch terug en gaan in de tegenaanval:

Intussen malen de juridische molens in Kuala Lumpur langzaam verder. Met vandaag als resultaat: de zaak wordt heropend! Volgens de advocaat van de familie Smit heeft rechter Collin Lawrence Sequerah geoordeeld dat de dood van de toen 18-jarige Smit het gevolg is van „handelen van derden.” Zijn dat dan de Johnsons?

