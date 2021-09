Burgemeester Den Haag: compenseer gemiste omzet van laatste rondjes

Alle mensen van 13 jaar en ouder die naar een horecabedrijf, een bioscoop of een theater willen gaan, moeten straks bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, negatief zijn getest of onlangs zijn genezen. Dat kan bijvoorbeeld met de app CoronaCheck. Maar voor wat, hoort wat, vindt Van Zanen: „Wat mij betreft moet de invoering van een coronatoegangsbewijs gepaard gaan met meer vrijheid. Daarom ben ik van mening dat als je de QR-code gaat hanteren, dat ook zou moeten leiden tot verdere versoepelingen voor bijvoorbeeld de nachthoreca.”

De burgemeester prijst de horeca-ondernemers: „De horeca heeft de afgelopen periode zware klappen te verduren gehad. Ze zijn een tijdlang gesloten geweest en als ze open waren, konden ze maar een deel van hun capaciteit benutten, omdat mensen 1,5 meter afstand moesten houden. We hebben veel van de horeca gevraagd: spatschermen, steeds wisselende regels en zelf in de gaten houden of mensen wel de benodigde afstand konden houden. Dat heeft de horeca grotendeels goed gedaan.”