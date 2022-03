Ier al twee weken spoorloos in Almere na bezoek aan bar

De politie Midden-Nederland bevestigt de vermissing van de man. ,,We zijn ermee bezig”, laat een woordvoerster weten.

In Ierland schrijven tal van media over de mysterieuze en zorgwekkende verdwijning van hun landgenoot. Zijn familie heeft in een noodkreet hulp gevraagd aan mensen die hem op de dag dat hij verdween nog hebben gezien.

Reilly, oorspronkelijk afkomstig uit Gowna – op de grens van de counties Cavan en Longford – is 18 februari voor het laatst gezien, met vrienden, in café Het Steegje in het centrum van Almere Buiten. Hij vertrok daar om half een ’s nachts. Op basis van het eerste onderzoek lijkt hij naar huis gelopen nadat hij geen taxi kon krijgen.

Ingenieur

De zus van de Ier is inmiddels naar Nederland afgereisd om te helpen bij de zoektocht. Volgens haar werd hij voor het eerst als vermist opgegeven door zijn werkgever in Nederland toen hij op 20 februari niet op kantoor verscheen.

Ze vertelt dat haar broer al enkele jaren met enkele anderen in de Kameleonstraat woont en als ingenieur werkt. ,,Als je me op de een of andere manier kunt helpen, laat het me dan weten”, zegt ze in een smeekbede. Ze richt zich nadrukkelijk op ‘Nederlanders en Nederlandstaligen’.

De dertiger is 1.80 meter lang, slank gebouwd en droeg een zwarte spijkerbroek en een zwarte hoodie met witte letters op de mouw toen hij voor het laatst werd gezien.