Opluchting bij EU en NAVO door Joe Biden

De Europese Unie en de NAVO hopen op een ’reset’ van de relatie met de VS. Ⓒ Foto AFP

BRUSSEL - Nieuwe Europese invoerheffingen op Amerikaanse producten moeten een herstart van de Amerikaans-Europese verhoudingen niet in de weg staan. Zodra de nieuwgekozen president Joe Biden in het Witte Huis zit, kan het hele pakket weer van tafel. Brussel hoopt zo snel mogelijk de onder Trump verstoord geraakte relatie weer in ere te herstellen.