Jetten geeft gemeenten iets meer lucht rondom gascontracten

Eerder werd bekend dat het ministerie lagere overheden verplicht om af te stappen van hun contract als gevolg van de sancties. Daardoor moeten zij op stel en sprong op zoek naar een nieuwe gasleverancier, maar de kosten daarvan zijn vaak gigantisch.

Nederlandse gemeenten moesten bijvoorbeeld ook hun contracten opzeggen bij SEFE. Voorheen was dit het Europese hoofdkantoor van het Russische Gazprom. In de Tweede Kamer en door deskundigen wordt de vraag gesteld of SEFE wel onder het sanctieregime valt, aangezien de Duitse overheid de volledige controle over SEFE heeft overgenomen. Ook is er een Duitser als ceo aangesteld, een deel van het personeel werd vervangen en de inkomsten zouden niet meer naar Rusland worden overgeboekt.

Jetten houdt vol dat uit extern onderzoek blijkt dat SEFE gewoon onder de sancties valt. „Aangezien de Duitse overheid wel de volledige controle over, maar (nog) niet het eigendom van de aandelen in SEFE heeft verworven, valt SEFE onder het sanctieregime.”

Toch wil Jetten duidelijkheid vanuit Brussel, omdat andere Europese landen wel zaken doen met de Duitse opvolger van Gazprom. „Daarom vraag ik de Europese Commissie om zo snel mogelijk te komen tot nadere duiding over het al dan niet toepassen van de sanctiemaatregel op SEFE. Tot die tijd verleen ik aan partijen die het verzoek daartoe doen ontheffingen op bestaande leveringscontracten met SEFE tot in ieder geval 1 januari 2023.”