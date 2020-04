Zien: Bloemenactie zorgt voor vrolijke gezichten

Zij is een van de velen alleenstaande ouderen die dit Paasweekeinde wordt toegelachen door vrolijke kleuren, die haar zeggen dat er aan haar is gedacht.

Ook elders in het land is vandaag een grote bloemenparade gaande vanwege de actie Voor onze ouderen, op initiatief van rapper Ali B. In Gouda ging hij samen met burgemeester Pieter Verhoeve en minister Corola Schouten (Landbouw) langs bij Co Matse (82). ,,Niet álle mensen bij wie we langs zouden willen, kunnen we voor Pasen bereiken”, zei de minister. ,,Maar wèl 150.000 mensen op leeftijd die alleen zijn!”, vulde rapper Ali B aan.

Burgemeester Backhuijs van Nieuwegein brengt een bosje langs bij mevrouw Franken Ⓒ Rias Immink

Hij is de initiatiefnemer van de paasactie die samen met de sierteelt-sector, ouderenorganisatie Anbo en De Telegraaf mogelijk gemaakt is. Nog vele ouderen zal het vandaag zo vergaan !

De burgemeester van Nieuwegein mocht ook paasruikers langsbrengen. Ⓒ Rias Immink