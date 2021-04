LIVE | OMT-lid: coronapiek halverwege deze maand, situatie wel instabiel

De piek van de derde coronagolf valt naar verwachting lager uit dan eerder gedacht en komt halverwege deze maand. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de laatste prognose, bevestigt OMT-lid Marc Bonten in Nieuwsuur.

Waar twee weken geleden verwacht werd dat eind april 1400 intensivecarebedden nodig zijn voor coronapatiënten, denken de experts nu dat de piek halverwege deze maand komt met ongeveer 800 bezette ic-bedden. „De verklaring is dat het de laatste weken meeviel hoe snel de toename van de bezetting van het aantal ic-bedden was”, zegt Bonten in Nieuwsuur. „Daarbij moet opgemerkt worden dat de laatste paar dagen een sterkte toename is van het aantal bezette ic-bedden. Dat zit nu op 746. Dat zal zeker weer invloed hebben op de volgende voorspelling.”

Over mogelijke versoepelingen is Bonten daarom voorzichtig. „De situatie is wat ons betreft niet heel veel anders dan twee weken geleden. Er zit heel veel onzekerheid”, zegt de arts-microbioloog van het UMC Utrecht. „De situatie is nog steeds instabiel.”

22.55 - Curaçao: ernstig, maar beheersbaar

De situatie in het Curaçaose ziekenhuis CMC blijft "ernstig, maar is wel beheersbaar". Dat heeft medisch directeur Ingemar Merkies maandag gezegd tijdens een persconferentie van de overheid. Vorige week verklaarde minister-president Eugene Rhuggenaath nog dat het ziekenhuis vol zat vanwege de grote toename van het aantal coronapatiënten.

Volgens Merkies is er de afgelopen dagen meer ruimte gecreëerd in het ziekenhuis voor de opvang van coronapatiënten, ook op de intensive care. Daarbij zijn ook plekken ingericht in het voormalige Sehos-ziekenhuis, dat naast het CMC ligt.

Verder zijn er Nederlandse artsen en verpleegkundigen naar het eiland gekomen en zijn er meer onderweg om te helpen bij de crisissituatie. Curaçao had daar specifiek om gevraagd. Ook zijn enkele coronapatiënten naar Aruba vervoerd. Merkies bedankte het gehele Nederlandse Koninkrijk voor de geboden hulp.

Tijdens de persconferentie werd bekendgemaakt dat Curaçao voor het eind van de maand iedereen wil hebben gevaccineerd die een prik wil. Momenteel worden nu ruim 2000 personen per dag gevaccineerd. Dat aantal moet stijgen naar tussen de 7000 en 9000 personen per dag. Daarvoor zullen meer priklocaties worden geopend.

20.32 - Bonus zorgmedewerkers

Het had een extraatje moeten zijn, maar duizenden zorgmedewerkers die dachten dat ze de zorgbonus zouden krijgen, grepen ernaast. De overheid stelde slechts een paar eisen op, maar die zijn zo ruim dat werkgevers zelf moesten invullen wie recht had op de bonus en wie niet. En dat leidt tot willekeur, onbegrip en scheve gezichten, meldt RTL Nieuws.

De hele Tweede Kamer was vorig jaar voor het plan van de zorgbonus, als gebaar naar de zorgmedewerkers die de eerste coronaperiode in de frontlinie hadden gestaan.

Er kwamen vanuit het ministerie drie eisen: je moet in de zorg hebben gewerkt tussen 1 maart en 1 september, je moet hebben bijgedragen aan de strijd tegen Covid-19 en je mag niet meer verdienen dan twee keer modaal (73.000 euro bruto).

Meer dan 5000 zorgmedewerkers trokken aan de bel bij het meldpunt Zorgbonusgemist.nl. Van zeker 3944 kwam naar voren dat zij aan alle eisen van de overheid hebben voldaan. Maar zij kregen van hun werkgever te horen dat hun bonus toch niet doorging. Het gaat om onder anderen medewerkers in de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, apotheken of verpleeghuizen.

19.22 - Guatemala koopt 16 miljoen doseringen van Spoetnik

Guatemala gaat 16 miljoen doseringen van het Russische Spoetnik-vaccin inkopen. Dat heeft president Alejandro Giammattei maandag aangekondigd.

Met de aankoop kunnen acht miljoen mensen worden ingeënt, doordat ontvangers van het Spoetnik-vaccin met twee doseringen worden geprikt. Iets minder dan de helft van de bevolking van het Centraal-Amerikaanse land kan met de lading worden gevaccineerd.

De vaccins moeten in de komende twee weken worden geleverd.

18.45 - Pint in de zon?

Engeland plukt vruchten vaccinatie: terrassen 12 april weer open

10.40 - Portugal gaat weer een beetje verder open

Na bijna drie maanden lockdown gaan maandag in Portugal de middelbare scholen, musea en caféterrassen weer open. De lagere scholen waren half maart al heropend. Er blijven wel beperkingen gelden zoals maximaal vier personen aan een terrastafeltje. Ook wordt het groepsgewijs sporten nog niet toegestaan.

Verwacht wordt dat het onderwijs op universiteiten 19 april kan worden hervat en dat er ook weer zalen voor voorstellingen opengaan. Begin mei heropenen volgens de planning van de regering de restaurants hun deuren.

6.35 - Twee keer per week gratis sneltest

Britten kunnen vanaf 9 april twee keer per week een gratis coronasneltest doen. Dat kondigde de Britse regering maandag aan. Inwoners krijgen de tests thuisbezorgd, of ze kunnen ze via hun werk of bij lokale teststraten aanschaffen. Ook worden tests op scholen afgenomen.

Tot op heden konden mensen in Groot-Brittannië alleen een gratis sneltest krijgen als ze tot een risicogroep behoren of hun huis moeten verlaten om naar hun werk te gaan.

Met het uitgebreide testprogramma hoopt de regering snel uitbraken op te sporen en bijvoorbeeld besmettingen te vinden bij personen die geen symptomen hebben. Volgens de overheid zijn via sneltests ruim 120.000 besmettingen gedetecteerd die anders niet waren gevonden.

De sneltests moeten in combinatie met het vaccinatieprogramma versoepelingen van maatregelen mogelijk maken.

Premier Boris Johnson zal maandag de Britse routekaart voor de coronamaatregelen aanpassen en plannen bekendmaken voor de heropening van de economie in het land.

Verwacht wordt dat Johnson gaat aankondigen dat niet-essentiële winkels en kappers op 12 april weer open mogen. Ook zal hij waarschijnlijk meer duidelijkheid geven over de proef met ’coronapaspoorten’ die op 16 april begint. Dit houdt in dat mensen met een vaccinatiebewijs of een recente negatieve uitslag bijvoorbeeld sportwedstrijden of andere evenementen kunnen bijwonen.

6.32 - Recordaantal besmettingen op één dag in India

India meldt maandag 103.558 nieuwe besmettingen, de grootste dagelijkse stijging in het land tot nu toe. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Indiase ministerie van Gezondheid. Het totale aantal bevestigde besmettingen in India staat nu op 12,6 miljoen.

Het land telt wereldwijd het op twee na grootste totale aantal bevestigde besmettingen. Bovenaan staat de Verenigde staten met ruim 30,7 miljoen gevallen en Brazilië staat op de tweede plaats met ongeveer 13 miljoen besmettingen.

6.30 - ’Vaccinatiemarathon’ in Duits militair vaccinatiecentrum

Het eerste Duitse vaccinatiecentrum dat wordt gerund door de Bundeswehr werkt sinds zondag 24 uur per dag. Met 110 militairen kan het centrum in de plaats Lebach dagelijks tot duizend prikken zetten, meldt het Duitse ministerie van Defensie. Tot mei zijn er ongeveer 14.000 nachtelijke vaccinatieafspraken gemaakt in het centrum.

Het centrum is opgezet in militaire barakken in de deelstaat Saarland, vlakbij de grens met Frankrijk. De Duitse krijgsmacht zette eerder al ongeveer vijfhonderd militairen in Saarland in. Zij doen onder meer bron- en contactonderzoek en nemen coronatests af in verpleeghuizen.

De premier van Saarland, Tobias Hans, had enkele dagen geleden al een „vaccinatiemarathon” afgekondigd omdat zijn staat 81.900 extra doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin had ontvangen. In de staat zijn meerdere vaccinatiecentra daarom ook geopend tijdens Pasen.