’Gemeente Amsterdam weigerde test afvalcentrale AEB’

De Amsterdamse afvalcentrale AEB is eigendom van de gemeente Amsterdam en ligt momenteel grotendeels plat door aanhoudende storingen. Vier van de zes afvalverbrandingslijnen zijn stilgelegd omdat de veiligheid van de medewerkers die de processen moeten begeleiden niet meer kan worden gegarandeerd. Inmiddels is ook nog gebleken dat de fabrieksleiding afgelopen jaren grote veiligheidsrisico’s heeft laten ontstaan. Zo kunnen de enorme stoomturbines voor het opwekken van elektriciteit op hol slaan en kunnen de leidingen met zeer gevaarlijke stoffen (zuren) in de rookgasreiniging gaan lekken.

De gemeente zou eveneens steken hebben laten vallen, door bij de ingebruikname van de HR Centrale in 2007 te bezuinigen op voorgenomen tests met de controlesoftware. Hoewel de toenmalige directie aandrong op proefnemingen met de nieuwe software om te voorkomen dat er storingen zouden optreden, werd dit door de gemeente afgewezen vanwege het prijskaartje dat aan de testen hing. In de jaren die volgden ontstonden diverse grote storingen aan de centrale.

Amsterdam heeft afgelopen week tientallen miljoenen extra steun aan AEB toegezegd, om te voorkomen dat de centrale op korte termijn in de balingsproblemen komt. Dinsdag vindt koortsachtig overleg plaats met het bankenconsortium van ING, ABN Amro, Deutsche Bank en BNG Bank, waar de AEB een lening van ruim 200 miljoen euro heeft uitstaan. Indien de banken vanwege de sombere vooruitzichten de lening opeisen, dreigt voor de gemeente Amsterdam een financiële strop van ruim een half miljard euro. Met een faillissement van de afvalcentrale wordt serieus rekening gehouden.

Geen antwoord

De woordvoerster van de Amsterdamse wethouder Kock (Financiën) zegt geen antwoord te kunnen geven op vragen over de testen die de gemeente destijds kennelijk geweigerd heeft, en de mogelijke invloed die dat heeft gehad op de huidige technische staat van de centrale. „Deze vraag zou onderdeel kunnen zijn van het onderzoek naar oorzaken, dat wij vandaag hebben aangekondigd”, aldus de zegsvrouw.

Uit vertrouwelijke stukken waarin De Telegraaf inzage had, blijkt dat AEB jarenlang niet geïnvesteerd heeft in controlesystemen en dat preventief onderhoud aan de machines niet werd uitgevoerd. „Over de gehele linie zijn de systemen niet robuust genoeg en het controlesysteem bevat vele componenten die verouderd zijn en niet meer kunnen worden vervangen. Ook is er een overload aan alarmen die het systeem genereert en die medewerkers niet meer kunnen overzien. Het aantal alarmen per uur is een veelvoud van waar menselijkerwijs op kan worden geacteerd”, schrijft de nieuwe directie van AEB in een brandbrief aan de gemeente. In een onderzoeksrapport wordt gesteld dat er iedere minuut 10 tot 12 alarmen afgaan.

Een voormalige monteur van de centrale noemt de organisatie binnen de fabriek „één grote tyfuszooi”, met tientallen medewerkers die „de ballen verstand” hebben van de installaties waarmee gewerkt wordt. „Ze stelden zich op als ambtenaren, en lieten tijdelijke krachten werken met gevaarlijke stoffen, zonder ze op de risico’s te wijzen. Er wordt daar gewerkt met vloeistoffen die je huid in een paar seconden wegvreten.”