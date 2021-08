Elf verstekelingen in haven Rotterdam aangehouden

Vijf Albanezen werden vrijdagochtend gevonden in een losgekoppelde vrachtwagentrailer. De migranten werden ontdekt door een zogeheten migratiehond van de marechaussee.

De Marokkaan, Algerijn en Palestijn werden zaterdag aangetroffen. Zij waren eerder die dag over het hek van het ferryterrein geklommen. Zondag werden nog eens drie migranten uit Albanië onderschept, nadat op camerabeelden was gezien dat een van hen sneed in een doek van een trailer.