Boze man (46) ramt auto ex-vriendin

De vrouw heeft aangifte gedaan van vernieling. Ze vertelde agenten dat haar ex-vriend ineens voor haar deur stond. „Hij bonkte op de deuren, belde op haar telefoon en klom op een plat dak. Ze deed niet open. Ze zag dat hij vervolgens de ruitenwissers van haar auto verboog”, aldus de politie.

Toen dat allemaal ook niet ’hielp’, stapte de Brabander in zijn bestelauto en reed hij met de achterzijde daarvan twee keer tegen de achterzijde van de auto van zijn ex. Haar auto liep daarbij een forse beschadiging op, net als een hekwerk in de buurt.

Stalker

De verdachte had al een contact- en locatieverbod van de rechter. De man is op zijn woonadres buiten Made aangehouden. „Voor de deur stond zijn bestelauto die linksachter schade had.”