Máxima: ’Kinderen worden online verleid om geld uit te geven’

Door Tessa Heerschop

Koningin Máxima in de Jaarbeurs Utrecht. Ze opende maandag de Week van het Geld. Ⓒ Thijs Rooimans

Utrecht - Met kinderen over geld praten, is dat de rol van de ouders of de scholen? „Nee, het is voor ons allemaal een taak”, aldus koningin Máxima die maandagochtend de Week van het Geld opende in de Jaarbeurs in Utrecht. „Kinderen doen het best oké in Nederland als het om geld gaat. Toch moeten we kinderen weerbaar maken”, sprak Máxima, erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken.