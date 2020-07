Gemeenten lopen 236 miljoen aan toeristenbelasting mis

Dat meldt RTL Nieuws op basis van een berekening van het Centrum voor Geldzaken. Ongeveer de helft van het genoemde bedrag, 116 miljoen euro, komt voor rekening van Amsterdam. Amstelveen is een van de drie gemeenten waar de inkomsten nog wel stijgen. De gemeente heeft de klap van de coronacrisis min of meer bij toeval kunnen opvangen, doordat het de toeristenbelasting per 1 januari heeft verhoogd van 1,75 naar 2,50 euro.

Het Centrum voor Geldzaken is een collectief van amateur-onderzoekers die streven naar transparante geldstromen van en naar de overheid. Voor de berekening maakten zij gebruik van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en NBTC, de branchevereniging voor de toeristische sector.