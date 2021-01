Gasten inauguratie Biden druppelen binnen

Onder de gasten zijn naast Congresleden ook de oud-presidenten Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton met hun echtgenotes. Zittend vicepresident Mike Pence geeft ook acte de présence in tegenstelling tot Bidens voorganger Donald Trump.

Die is inmiddels met first lady Melania Trump kort voor de inauguratie van Biden geland in Florida. Het stel vertrok met de Air Force One vanuit Washington. Het koppel is tegen de traditie in niet aanwezig bij de beëdiging.

Hillary Clinton (L) en oud-president Bill Clinton komen aan.

Barack Obama feliciteerde Biden woensdag al voor de eedaflegging met zijn nieuwe baan. „Felicitaties voor mijn vriend, President @JoeBiden! Dit is jouw tijd”, twitterde hij. Biden diende acht jaar als vicepresident onder Obama.

Naast de oud-staatshoofden en first lady’s komen ook verscheidene rechters van het Hooggerechtshof, onder wie opperrechter John Roberts en rechter Sonya Sotomayor die de eed zullen afnemen bij respectievelijk Joe Biden en Kamala Harris.

Optredens

De inauguratie zal worden opgeluisterd met optredens van onder anderen Lady Gaga, die het volkslied zingt, en ook Jennifer Lopez. Door de coronapandemie zal het verder een sobere machtsoverdracht zijn.

