Joe Biden officieel beëdigd, ’eenheid’ is het toverwoord

Onder de gasten zijn naast Congresleden ook de oud-presidenten Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton met hun echtgenotes.

Eerst Harris

Toen vicepresident Kamala Harris ten tonele verscheen met haar man, advocaat Doug Emhoff die zijn baan heeft opgezegd om niet in een belangenconflict terecht te komen, ontving zij een luid applaus.

Allereerst werd Harris officieel geïnaugureerd als vicepresident. Rechter Sonia Sotomayor, de eerste Latijns-Amerikaanse rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, nam de 56-jarige Harris de eed af.

Biden: ’Ik zweer...’

Ook Joe Biden werd rond 17.50 uur officieel geïnaugureerd, goedkeurend bekeken door zijn vrouw en steun Jill. Opperrechter John Roberts nam de eed af bij de 78-jarige Biden die daarmee de tot nog toe oudste kandidaat is die de presidentiële eed aflegt.

„Dit is een gedenkwaardige dag. Een dag van hoop. Amerika is opgestaan. Vandaag vieren we geen kandidaat, maar een doel: democratie. De wil van de mensen is gehoord”, aldus Biden. „We hebben weer geleerd dat democratie fragiel is. En kostbaar. En de democratie heeft overwonnen”, verwees Biden naar de bestorming van het Capitool.

’Eenheid’ toverwoord

Biden sprak over ’de kracht van onze natie’. Zijn toespraak moest duidelijk positief en enthousiasmerend overkomen, Biden had oog voor geschiedenis en keek vooruit. Hij klonk krachtig. De oneliners en inkoppers waren ook present. „Dit is een geweldig land. Wij zijn goede mensen.” Biden sprak wederom over het ’bijeenbrengen van het land’. „En ik vraag iedere Amerikaan om mij te volgen in dat doel.”

Unity was het toverwoord. „Ik weet dat praten over eenheid een foolish fantasy lijkt, dezer dagen. De krachten die ons verdelen, zijn sterk en reëel. Maar het is niets nieuws.” Zonder eenheid ’is er geen natie, alleen een staat van chaos’, aldus Biden. Eenheid is ’de weg voorwaarts’. „En wij moeten de United States of America zijn.”

„Probeer in de schoenen van een ander te willen staan, net zoals mijn moeder altijd zegt: sta even in zijn schoenen...”, aldus Biden. Hij wil dat de ’oorlog’ tussen Democraten en Republikeinen voorbij is. „En dan kunnen we het nog steeds oneens zijn. Maar we gaan elkaar nodig hebben in deze donkere winter. We moeten het doen als één natie.” Biden hield een kort moment stilte voor de coronaslachtoffers tijdens zijn speech.

Familie

Veel familie van het presidentiële paar is aanwezig bij de ceremonie. Vanwege het sobere, ietwat plechtige karakter van de ceremonie houden commentatoren en twitteraars zich vooral bezig met bijzaken. Zo zorgt de kledingdracht van vrouwelijke aanwezigen voor positieve commentaren. Onder meer de kleinkinderen van Biden worden op hun de kledingdracht aangesproken.

Opvallend was ook het moment waarop Eugene Goodman ten tonele verscheen; de agent van de Capitoolpolitie is gepromoveerd na een indrukwekkend moment waarop hij tijdens de bestorming op 6 januari een meute tegenhield. Goodman mocht vicepresident Harris escorteren.

Tekst loopt verder onder tweets.

De inauguratie werd tevens opgeluisterd met optredens van onder anderen Lady Gaga, die het volkslied zong. Later kwam Jennifer Lopez aan de beurt. Door de coronapandemie was het verder een sobere machtsoverdracht.

Pence aanwezig, Trump niet

Zittend vicepresident Mike Pence geeft woensdag ook acte de présence, in tegenstelling tot Bidens voorganger Donald Trump. Die is inmiddels met first lady Melania Trump kort voor de inauguratie van Biden geland in Florida. Het stel vertrok met de Air Force One vanuit Washington.

Tekst loopt door onder de foto.

Hillary Clinton (L) en oud-president Bill Clinton komen aan. Ⓒ ANP / HH

’Wow!’ Michelle Obama

Natuurlijk gaat veel aandacht weer uit naar oud-president Obama, en naar zijn vrouw Michelle. Haar kledingdracht werd meteen een hit op Twitter. „Michelle Obama is gearriveerd... en ook haar echtgenoot”, zegt iemand treffend.

Ook Kamala Harris, opvolgers van Obama, leek onder de indruk.

Barack Obama feliciteerde Biden woensdag al voor de eedaflegging met zijn nieuwe baan. „Felicitaties voor mijn vriend, President @JoeBiden! Dit is jouw tijd”, twitterde hij. Biden diende acht jaar als vicepresident onder Obama.

De eerste Europese leiders hebben de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden gefeliciteerd. De Britse premier Boris Johnson was er woensdag snel bij op Twitter. „Felicitaties aan Joe Biden met zijn beëdiging als president van de Verenigde Staten en aan Kamala Harris met haar historische inauguratie.”

De Duitse president Walter Steinmeier reageerde opgelucht. Hij noemde het een goede dag voor de democratie. Zijn gevoel wordt door veel Duitsers gedeeld, zei hij. Ook onze premier Mark Rutte heeft Biden en Harris gefeliciteerd en zegt uit te kijken naar voortzetting van het bondgenootschap.